Há um 'cheiro de Munique' no diálogo com a Rússia, diz ministro britânico

O secretário britânico da Defesa, Ben Wallace, comparou neste domingo (13) os esforços diplomáticos dos ocidentais para dissipar os temores de que a Rússia invada a Ucrânia ao acordo que permitiu à Alemanha nazista anexar os Sudetos em 1938, mas que fracassou na hora de evitar uma guerra.



Wallace disse ao jornal Sunday Times que o presidente russo, Vladimir Putin, poderá lançar uma ofensiva contra a Ucrânia "a qualquer momento" e que alguns países ocidentais - não citados por ele - não estão fazendo o suficiente.



Líderes ocidentais estão conversando com Moscou na expectativa de convencer Putin a retirar suas tropas.



"Pode ser que (Putin) desligue os tanques e todos nós iremos para casa, mas há um cheiro de Munique no ar para alguns no Ocidente", disse Wallace.



O Acordo de Munique de 1938 cedeu partes da Tchecoslováquia à Alemanha nazista em uma tentativa fracassada de evitar um conflito generalizado na Europa.



"O que é preocupante é que, apesar da intensa atividade diplomática, o destacamento militar continua. Não parou, continuou", disse Wallace.