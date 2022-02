A Ucrânia prometeu, neste domingo (13), manter seu espaço aéreo aberto para viagens internacionais, apesar das advertências americanas de que tropas russas, em manobras perto da fronteira, podem invadir seu território a qualquer momento.



"O espaço aéreo ucraniano permanece aberto, e o Estado está trabalhando para prevenir os riscos para as companhias aéreas", disse o Ministério da Infraestrutura em um comunicado divulgado no Facebook.



"O fechamento do espaço aéreo é um direito soberano da Ucrânia e nenhuma decisão foi tomada nesse sentido", acrescentou.