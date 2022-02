Dez pessoas morrem arrastadas pelo mar durante meditação na Indonésia

Pelo menos 10 pessoas morreram na Indonésia, arrastadas pela maré em uma praia durante meditação coletiva, na madrugada de domingo (13) - informou a polícia.



O grupo de 23 pessoas estava de mãos dadas, meditando, na praia de Payangan, na província de Java Oriental, pouco depois da meia-noite.



"Eles estavam muito perto do mar e não conseguiram se salvar quando a maré chegou e arrastou-os", disse o comandante da polícia local, Hery Purnomo, à TVOne.



Até agora, dez corpos foram recuperados do mar, e 12 pessoas foram resgatadas com vida. O paradeiro de um homem de 40 anos ainda é desconhecido.



Não há detalhes sobre o ritual que o grupo fazia nesta região de maioria muçulmana, afirmou Purnomo. Segundo ele, a meditação era conduzida por um guru que sobreviveu e está sendo interrogado.



A imprensa local informou que algumas das vítimas, de cidades próximas, eram parentes.



Maremotos são comuns nas praias da Indonésia, onde faltam medidas de segurança.



No ano passado, dois turistas nacionais morreram, arrastados por ondas em uma praia no distrito de Malang, em Java Oriental.



Em 2019, cinco pessoas que passavam férias em uma praia na província de Lampung morreram, também levadas pelas fortes ondas.