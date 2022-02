Sanções do Ocidente não preocupam Moscou, diz embaixador russo

A Rússia "não dá a mínima" para as possíveis sanções dos países ocidentais, caso invada a Ucrânia - disse o embaixador russo na Suécia, Viktor Tatarintsev, a um jornal local.



"Desculpe minha linguagem, mas não damos a mínima para todas as suas sanções", disse Tatarintsev ao jornal Aftonbladet, em uma entrevista publicada em seu site no sábado (12).



"Já tivemos tantas sanções e, de alguma forma, elas tiveram um efeito positivo em nossa economia e agricultura", afirmou o veterano diplomata, que fala sueco fluentemente e foi enviado quatro vezes para o país escandinavo.



"Somos mais autossuficientes e fomos capazes de aumentar nossas exportações. Não temos queijos italianos, ou suíços, mas aprendemos a fazer bons queijos russos usando as receitas italianas e suíças", completou.



"As novas sanções não são positivas, mas não são tão ruins quanto os ocidentais querem que pareçam", acrescentou.



Tatarintsev acusou-os de não entender a mentalidade russa.



"Quanto mais o Ocidente pressionar a Rússia, mais forte será a resposta russa", insistiu.



Essas declarações chegam em um momento em que os países ocidentais temem que a Rússia esteja preparando uma invasão à Ucrânia, em cujas fronteiras estacionou mais de 100.000 soldados.