KLM suspende voos para Ucrânia

A KLM suspendeu seus voos para a Ucrânia até novo aviso - informou a companhia aérea holandesa, em um comunicado divulgado neste sábado (12), em um contexto de temores de uma invasão russa a este país do Leste Europeu.



"O próximo voo para a capital [ucraniana] Kiev está programado para esta noite, mas não será realizado", disse a KLM, acrescentando que esta decisão foi tomada depois que uma análise sobre segurança de voo emitiu um "alerta vermelho" para essa conexão aérea.



"Não haverá mais voos no espaço aéreo ucraniano até novo aviso", disse a empresa.



A Holanda, assim como outros países europeus, entre eles Alemanha, Bélgica e Itália, recomendou a seus cidadãos que deixem a Ucrânia.



Os Estados Unidos consideram que a Rússia, que concentrou mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, poderá invadir a ex-república soviética a qualquer momento.



A Rússia nega qualquer intenção bélica, e o presidente Vladimir Putin chamou estas acusações de "especulação provocativa".



Em julho de 2014, um avião da Malaysia Airlines que havia decolado de Amsterdã foi abatido por um míssil terra-ar, quando sobrevoava um território separatista pró-russos no leste da Ucrânia. As 298 pessoas a bordo do voo MH17 morreram.



Moscou negou qualquer envolvimento nessa tragédia.



Três pessoas de nacionalidade russa e ucraniana são julgadas à revelia na Holanda como supostos responsáveis pela queda da aeronave.