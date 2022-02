Marinha russa expulsa submarino dos EUA de suas águas no Pacífico

O incidente ocorreu poucas horas antes de uma conversa por telefone entre os presidentes Vladimir Putin e Joe Biden (foto: Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP )

Um navio antissubmarino russo forçou um submarino americano, neste sábado (12), a sair de águas territoriais russas no Pacífico - informou o Ministério da Defesa da Rússia, em um comunicado, em meio à tensão entre os dois países pela situação na Ucrânia.O destróier "Marechal Shaposhnikov" detectou o submarino perto das Ilhas Curilas e intimou-o a "sair à superfície", sem obter resposta, relatou o comunicado.O navio russo então usou os "meios apropriados" para forçar o submarino americano "a sair das águas territoriais russas a toda velocidade", acrescentou a nota, especificando que o incidente ocorreu às 4h40 (horário de Brasília).O submersível americano foi detectado durante exercícios de rotina pela Frota Russa do Pacífico perto da Ilha Urup, do arco insular das Curilas.O incidente ocorreu poucas horas antes de uma conversa por telefone entre os presidentes Vladimir Putin e Joe Biden para tentar desativar as tensões sobre a Ucrânia, uma ex-república soviética na Europa Oriental ameaçada, segundo os Estados Unidos, por uma iminente invasão russa.