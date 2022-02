Seis civis morrem em bombardeio do regime sírio em Idlib

Um bombardeio do regime sírio neste sábado (12) deixou seis civis mortos na província de Idlib, o último reduto dos rebeldes e jihadistas no noroeste do país, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



Um fotógrafo da AFP na cidade de Maarat al Naasan, um território próximo a áreas controladas pelo regime, confirmou ter visto vários corpos resgatados dos escombros de uma casa.



O repórter indicou que o bombardeio ocorreu por volta das 08:30 (horário de Brasília) e que, em seguida, mais tiros foram disparados.



"O projétil caiu em uma casa onde havia civis, matando seis pessoas da mesma família, incluindo duas crianças, duas mulheres e dois homens", disse a OSDH. que tem sede no Reino Unido.



Esta ONG, sediada no Reino Unido mas com fontes no terreno, indicou que outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram gravemente feridas.



Desde o início da guerra na Síria, em 2011, as forças do regime têm áreas residenciais como alvo em seus ataques militares a fortalezas da oposição.