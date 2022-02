Alertas sobre invasão russa geram pânico, diz presidente da Ucrânia

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia (foto: Sergei SUPINSKY / AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse neste sábado (12) que as advertências de um ataque russo a seu país "provocam pânico e não são úteis" e pediu provas concretas de uma invasão.As declarações do presidente ucraniano surgem depois de o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, alertar que uma invasão "pode acontecer a qualquer momento".As autoridades ucranianas tentam minimizar as perspectivas de uma guerra total por causa pelos efeitos devastadores que ela pode ter na economia e na população."Entendemos os riscos. Entendemos que há riscos", disse o presidente à imprensa."Mas neste momento, o maior inimigo é o pânico no país. E todas essas informações estão causando pânico e não estão nos ajudando", disse o líder ucraniano à imprensa, acrescentando que, se alguém tiver dados adicionais sobre uma invasão, deve entregá-los.