Presidente do Turcomenistão prepara saída com eleições antecipadas

O Turcomenistão anunciou, neste sábado (12), que o presidente vai se retirar do poder, convocando eleições antecipadas, nas quais o filho do atual presidente emerge como provável sucessor.



"O presidente nos deu instruções de preparar eleições antecipadas para 12 de março", disse o porta-voz da comissão eleitoral do país, Bezerguen Garrayev, por telefone à AFP.



O excêntrico e autoritário presidente Gurbanguli Berdimujamedov, de 64, que lidera o país há 15 anos, disse na sexta-feira que tomou uma "decisão difícil", devido à sua idade, mas admitiu que a nação precisa de "dirigentes jovens".



Há semanas circulavam especulações sobre a continuidade do governo nesta ex-república soviética, um dos estados mais repressivos e fechados do mundo.



Segundo relatos, o atual presidente quer entregar o poder a seu filho Serdar, de 40 anos, que ocupa um cargo de alto escalão no governo.



As declarações de ontem de Berdimukhamedov não foram transmitidos diretamente pela televisão, mas citadas pela imprensa oficial.