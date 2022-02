Sudão do Sul em risco de voltar a sofrer um conflito, alerta a ONU

Sudão do Sul está em risco de voltar a sofrer um conflito, alertou nesta sexta-feira a ONU, destacando que os acordos de paz esão ameaçados pelos surtos de violência entre diferentes etnias e as lutas partidárias.



O país mais novo do mundo sofreu uma instabilidade crônica desde sua independência em 2011 e foi arrasado pela guerra civil que durou cinco anos, na qual morreram mais de 400.000 pessoas.



Em 2018 um acordo de paz culminou no confronto entre o presidente Salva Kiir e seu rival Riek Machar.



Mas a um ano da celebração das eleições ainda há aspectos-chave pendentes para implementar.



"Há um risco real de que volte a haver um conflito", disse Yasmin Sooka, presidente da Comissão da ONU para os Direitos Humanos no Sudão do Sul aos jornalistas nesta sexta-feira durante uma visita ao país.



O fracasso na hora de implementar um comando das forças armadas unificado, que é um dos aspectos-chave do acordo de paz, criou um ambiente no qual a violência segue presente, indicou a ONU.



Em meio ao descontentamento, alguns cidadãos buscam uma manifestação pacífica para derrubar o atual governo, mas essas manifestações foram silenciadas com uma dura repressão que às vezes obrigou os ativistas a se esconderem.