Presidente mexicano defende reforma elétrica e afirma ser a favor de energia limpa

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendeu nesta quinta-feira(10) ao enviado americano para o clima, John Kerry, uma questionada reforma elétrica do seu governo, alegando que respeita o que foi acordado no tratado americano T-MEC e que favorece energias, além de combater os "negócios sujos".



Os críticos dessa reforma, além de alertar que ela pode contrariar o Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá, o TMEC, denunciam que ela está comprometida com a geração de energias sujas.



"O tratado não é afetado em nada (...), o TMEC não tem nada a ver com corrupção e foi o que dissemos a Kerry", afirmou.



Morena, partido de Obrador, e seus aliados têm maioria no Congresso bicameral, mas por se tratar de uma reforma constitucional precisa de dois terços dos votos para sua aprovação, para a qual teriam que negociar com a oposição.



A iniciativa reserva pelo menos 54% da produção de eletricidade para a estatal CFE, contra os atuais 38% e 62% ao setor privado.



"Acreditamos que foi dada preferência a empresas privadas, sobretudo estrangeiras, e é injusto que recebam subsídios com dinheiro público para que obtenham energia barata enquanto os consumidores têm de pagar mais", explicou.



Em uma breve mensagem à mídia, Kerry disse que respeitava a soberania do México e defende um mercado de eletricidade aberto e competitivo.