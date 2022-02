Parlamento líbio nomeia novo primeiro-ministro

O Parlamento da Líbia nomeou, nesta quinta-feira, o influente ex-ministro do Interior Fathi Bachagha para substituir Abdelhamid Dbeibah como chefe de governo, em uma votação controversa que pode exacerbar as lutas pelo poder na Líbia.



Nas últimas semanas, Dbeibah alertou que só cederia o poder a um governo que saísse das urnas, criticando as intenções do Parlamento.



"O Parlamento vota unanimemente para confiar em Fathi Bashagha como chefe de governo", disse seu porta-voz, Abdullah Bliheq, após uma sessão em Tobruk (leste).



O Parlamento havia selecionado dois candidatos de um total de sete: Bachagha, de 59 anos, e Khaled Al-Bibass, 51, ex-alto funcionário do mesmo ministério.



Antes de proceder à votação, o presidente do Parlamento, Aguila Saleh, um dos principais rivais do governo de Dbeibah, afirmou que Bibass havia retirado sua candidatura, deixando Bachagha sozinho na disputa.



Mas, citado pela mídia líbia, Bibass negou ter retirado sua candidatura.



Bachagha e Dbeibah, ambos do oeste do país, contam com o apoio de grupos armados em Trípoli.



Os dois políticos, que mantêm uma rivalidade acirrada, também foram candidatos à eleição presidencial que estava marcada para dezembro, antes de ser adiada sine die.