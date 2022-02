Motorista de caminhão embriagado destrói 31 carros e deixa feridos

Acidente na Alemanha que deixou 31 carros destruídos (foto: OSSWALD / NEWS5 / AFP) Um motorista de caminhão bêbado foi preso na Alemanha após causar a destruição de pelo menos 31 carros que estavam estacionados. O caso aconteceu na noite de terça-feira (8/2) na cidade de Fuerth, no sul do país.









Três pessoas ficaram levemente feridas, entre eles o motorista do caminhão. O motorista é um cidadão turco de 50 anos que foi preso no local do acidente. Um teste de bafômetro mostrou que ele estava várias vezes acima do limite para dirigir.