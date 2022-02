Oposição síria rejeita negociação por etapas proposta pela ONU

O comitê de negociações, que representa grande parte da oposição síria, anunciou nesta quarta-feira (9) que rejeita a abordagem de discussões por etapas proposta pelo enviado especial da ONU na Síria para avançar as negociações após 11 anos de conflito.



Essa declaração ocorre pouco depois de uma reunião entre vários grupos da oposição, cujo objetivo era aprender seus "erros" passados e tentar se unir contra Bachar al Assad, que hoje controla dois terços do país.



Enfraquecida pelas lutas internas e as derrotas militares, a oposição política no exílio não conseguiu até agora unificar suas filas para apresentar uma alternativa credível ao governo.



No final de 2021, o enviado especial da ONU na Síria, Geir Pedersen, disse que esperava uma retomada "em um futuro próximo" e "por etapas" das negociações em Genebra sob mediação da ONU entre os representantes de Damasco e da oposição.



Em um comunicado nesta quarta-feira, o comitê de negociações expressou sua "rejeição ao mecanismo por etapas" e de "toda iniciativa (...) que não conduza (...) à plena aplicação da resolução 2254, destinada a alcançar seu objetivo principal, ou seja, uma transição política".