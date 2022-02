Reconstrução do minarete de Mossul, no Iraque, começará em março

A Unesco anunciou nesta quarta-feira (9) que a reconstrução de duas igrejas e um famoso minarete em Mosul, no norte do Iraque, destruído em 2017 durante os combates contra o grupo Estado Islâmico (EI), começará em março.



"Após três anos de intenso trabalho preparatório, a reconstrução do minarete Al Hadba e das igrejas Al Saa'a (Nossa Senhora da Hora) e Al Tahera está pronta para começar em março", informou a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em um comunicado.



O anúncio conjunto da Unesco e dos Emirados Árabes Unidos, que financiam a restauração, ocorre após uma visita ao local esta semana do vice-diretor geral de Cultura da Unesco, Ernesto Ottone Ramírez.



Em março, "Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco, fará uma visita especial a Mossul para dar início a essas obras", disse Ottone Ramírez, citado no comunicado.



Quanto à mesquita de Al Nuri, o início das obras está previsto "para o final de junho ou início de julho", e todo o projeto deve ser concluído até o final de 2023, disse um responsável pela mesquita, na quarta-feira à AFP,



A mesquita Al Nuri e seu minarete do século XII, apelidado pelos moradores de "o corcunda" (Al Hadba), foram destruídos em junho de 2017. O exército iraquiano acusou o Estado Islâmico de ter colocado explosivos neste icônico local da cidade de Mossul.



Al Hadba, que conservou sua estrutura durante nove séculos, era um dos poucos vestígios do edifício original, onde Abu Bakr Al Bagdadi fez sua única aparição pública, proclamando em 2014 o estabelecimento de um "califado".



Os jihadistas foram expulsos de Mossul pelo exécito iraquiano e uma coalizão internacional em 2017.