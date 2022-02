Taiwan recebe visita de Somalilândia, outro território com reconhecimento escasso

Taiwan estendeu nesta quarta-feira (9) o tapete vermelho para receber o ministro das Relações Exteriores da Somalilândia.



Taiwan e Somalilândia, ambos países com pouco recoheocimento internacional, estabeleceram vínculos estreitos desde 2020, quando abriram embaixadas em seus respectivos países, o que irritou China e Somália.



Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Somalilândia, Essa Kayd Mohamoud, viajou para Taipei na primeira visita de um alto responsável de seu país que, em sua opinião, "representa um marco importante na relação forte e cordial" entre os dois territórios.



Somalilândia declarou sua independência da Somália durante a guerra civil de 1991. Embora seja pouco reconhecida internacionalmente, desfruta de certa estabilidade, enquanto décadas de violência afligiram a Somália.



Taiwan, por sua vez, possui um governo democrático e autônomo, mas é considerado por Pequim como um território rebelde que acabará se unindo ao resto da China.



Ao ser questionado sobre esta visita, o porta-voz do ministério das Relações Exteriores chinês Zhao Lijian afirmou que Taiwan "tenta buscar o separatismo e também reacende o fogo para minar a independência e a unidade de outros países".



Sob o mandato de Xi Jinping e especialmente desde a eleição em 2016 da presidente soberanista taiwanesa Tsai Ing-wen, Pequim redobrou sua pressão política, econômica e militar sobre este território.



No plano diplomático, roubou vários aliados de Taipei, que atualmente conta com apenas 14 países que o reconhecem oficialmente.