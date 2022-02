Ucrânia: esforços europeus facilitam saída pacífica para crise com Rússia

A Ucrânia vê "possibilidades reais de uma solução diplomática" para a crise com a Rússia, após os esforços feitos pelos europeus nos últimos dias para evitar um conflito maior - anunciou seu ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, nesta quarta-feira (9).



"Hoje existem possibilidades reais de uma solução diplomática", declarou Kuleba, ao receber o chanceler espanhol José Manuel Bueno, após as visitas do presidente francês, Emmanuel Macron, a Moscou, Kiev e Berlim.



Segundo o ministro ucraniano, a situação é "tensa, mas sob controle".



Na terça-feira, Macron garantiu, da Ucrânia, que o presidente russo, Vladimir Putin, prometeu, na segunda-feira, não ser "a causa da escalada".



Kuleba considerou ainda que as sanções elaboradas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, no caso de uma invasão russa e que "preveem decisões sem precedentes, muito dolorosas para a Rússia", são um importante elemento dissuasivo.



A Rússia causou as tensões atuais, porque "tenta se vingar da derrota da URSS (União Soviética) na Guerra Fria", comentou.



Agora, afirmou, "trata-se de preservar toda arquitetura de segurança na Europa" construída nos últimos 30 anos.



A presença de mais de 100.000 soldados russos na fronteira ucraniana leva os ocidentais temerem uma invasão da Ucrânia por parte de Moscou. O governo russo já anexou a Crimeia, em 2014, e apoia os separatistas pró-russos em guerra com as forças ucranianas desde então.



Este conflito já deixou mais de 13.000 mortos e quase 1,5 milhão de deslocados, e não cessou, apesar da assinatura dos acordos de paz de Minsk.



Moscou pediu a retirada da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) da Europa Oriental para diminuir o conflito, que foi rejeitado pela Aliança Atlântica.