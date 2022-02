Explosão de gás em Abu Dhabi e aumenta medo de novos ataques dos rebeldes huthis

Uma explosão de gás sacudiu Abu Dhabi na madrugada de quarta-feira e evidenciou o medo de novos ataques dos rebeldes huthis do Iêmen, que lançaram drones explosivos e mísseis nas últimas semanas contra os Emirados Árabes Unidos.



Após a explosão, pouco depois da meia-noite, em um prédio do centro da cidade, a embaixada dos Estados Unidos divulgou um alerta de segurança.



Os serviços de emergência da capital dos Emirados "controlaram o incêndio causado pela explosão de um botijão de gás", informou a agência oficial local WAM, que acrescentou que não houve feridos ou vítimas.



"As equipes conseguiram controlar a situação depois de apagar o fogo e levar os moradores para um local seguro", afirmou a agência.



O governo pediu que a população "acompanhe as informações das autoridades oficiais dos Emirados e evitem propagar boatos", acrescentou.



Mais tarde, em outro comunicado, a embaixada americana advertiu para "informações sobre um possível ataque de míssil ou drone" em Abu Dhabi.



A Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi emitiu um "aviso público" para informar que "o incidente foi provocado pela explosão de um recipiente de gás".



O país do Golfo, que recebe atualmente o Mundial de Clubes da Fifa, está em alerta desde que um ataque de drones e mísseis dos rebeldes huthis matou três trabalhadores migrantes em Abu Dhabi em 17 de janeiro.



Nas semanas posteriores, três ataques foram frustrados, dois deles reivindicados por rebeldes iemenitas.



Os Emirados integram uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que desde 2015 apoia o governo do Iêmen em uma guerra contra os huthis, ligados ao Irã.



De acordo com a ONU, em mais de sete anos de guerra o conflito no Iêmen deixou 377.000 mortos e deixou os 30 milhões de habitantes do país à beira da fome.