Presidente do Peru empossa novo gabinete ministerial, o quarto em seis meses

O presidente do Peru, o esquerdista Pedro Castillo, nomeou nesta terça-feira (8) um novo gabinete ministerial, o quarto desde que assumiu o poder, há seis meses, que será chefiado pelo advogado Aníbal Torres para substituir um questionado primeiro-ministro que durou três dias no cargo.



"Sim, eu juro", declarou o novo primeiro-ministro quando foi empossado por Castillo diante de um crucifixo, em uma breve cerimônia no Palácio do Governo em Lima.



Torres, 79 anos, estava à frente do Ministério da Justiça desde o início do atual governo, em 28 de julho.



Este novo gabinete de 19 membros é o quarto nomeado desde que Castillo tomou posse há seis meses, um período caracterizados por tropeços próprios e disputas internas no governo, além de ataques da direita radical, que tentou abrir um processo de impeachment, arquivado em dezembro pelo Congresso.



Há uma semana, Castillo nomeou seu terceiro gabinete após a surpreendente renúncia da primeira-ministra Mirtha Vásquez devido a divergências sobre promoções na polícia.



Em seu lugar, o presidente nomeou o advogado e parlamentar Héctor Valer Pinto, que ficou na corda bamba depois que a mídia de Lima publicou que sua esposa e sua filha universitária o denunciaram em 2016 por suposta violência familiar.



Três dias depois, Castillo anunciou que iria "recompor" o gabinete novamente, o que marcou a saída do criticado Valer.



