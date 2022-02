Alunas processam Harvard por ignorar assédio sexual de professor

Três mulheres abriram um processo contra a Universidade de Harvard nesta terça-feira (8) alegando que a prestigiosa instituição americana ignorou as denúncias de assédio sexual contra um professor conhecido.



As denunciantes, todas estudantes de doutorado, afirmam que o professor de antropologia John Comaroff as beijou e apalpou sem seu consentimento, além de ameaçar sabotar suas carreiras caso o denunciassem.



Margaret Czerwienski, Lilia Kilburn e Amulya Mandava apontam que o professor de 77 anos conseguiu escapar das acusações por anos. De acordo com a denúncia, elas recorreram aos funcionários da universidade há cinco anos.



Elas "reclamaram repetidamente com os administradores de Harvard", garantem no processo apresentado ao tribunal federal de Boston. "Mas a universidade as ignorou e optou por proteger seu professor estrela em vez de estudantes vulneráveis", acrescentam.



Comaroff é acusado de beijar Kilburn na boca sem sua permissão, apertar sua coxa em público e dizer que ela poderia ser estuprada ou morta em partes da África por ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, segundo o processo.



Kilburn foi alvo de um "pesadelo contínuo que incluiu mais beijos forçados, constantes convites para socializar com ele sozinho fora do campus e um controle coercitivo", acrescenta o texto.



Inicialmente, as alegações contra Comaroff vieram a público ao saírem no jornal da universidade, The Harvard Crimson, há mais de um ano, segundo o The New York Times.



Comaroff está sob licença administrativa depois que uma investigação concluiu no mês passado que ele violou a política sobre assédio de Harvard, observa o jornal nova-iorquino, embora ele não tenha sido considerado culpado de contato sexual não consensual.



O processo, que busca indenizações não especificadas, descreve as sanções como "limitadas e temporárias".



A Universidade de Harvard não respondeu ao pedido de comentário da AFP.