Veja passo a passo para inscrição em programa que facilita entrada nos EUA

O programa Global Entry promete simplificar a passagem pelo controle de passaporte nos Estados Unidos (foto: Agência Brasil) [veja abaixo]. Ingressar nos Estados Unidos agora pode ser mais fácil com o programa "Global Entry", um acordo assinado entre o governo brasileiro e estadunidense que promete simplificar a passagem pelo controle de passaporte do país. A medida, anunciada nesta segunda-feira (7/2), já está em vigor e cidadãos brasileiros que têm interesse de viajar em um período após 90 dias pode criar o cadastro, seguindo o passo a passo









O Global Entry não substitui a exigência de visto, mas pode acelerar os procedimentos de entrada e saída de estrangeiros autorizados a ingressar em território norte-americano sem passar por filas de imigração nos aeroportos que dispõem de quiosques de atendimento automático que eliminam a necessidade de contato com agentes de imigração.





Confira o passo a passo para realizar a inscrição:

Passo 1

O interessado em se inscrever no programa deve acessar o site oficial do governo dos Estados Unidos . Nele, aparecem cinco programas para a entrada facilitada ao país, mas para os brasileiros o que deve ser selecionado é o “Global Entry”:





Passo 2

Em seguida, aparece uma tela para confirmação do programa e certificando que o solicitante deve estar ciente que o processo para a aprovação deve durar cerca de 90 dias:





Caso a pessoa precise viajar para o país em uma data que antecede esse prazo, deve entrar em outro cadastro. Mas, se ainda estiver em dúvida, é possível responder um questionário para certificar:





Passo 3

Para continuar o cadastro, é necessário aceitar os termos de uso:





Passo 4

O passo seguinte é criar um login! Você precisa informar o e-mail para cadastro e confirmar a conta para criar uma senha com letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais:





Também será solicitado um método de proteção de 2 fatores, sendo fornecidas diversas opções, desde o código por SMS a um dispositivo físico:





Passo 5

Ao criar a conta, a próxima etapa é preencher seus dados como nome completo, data de nascimento, país, estado, cidade, e-mail e telefone. Os campos de preenchimento com um * são obrigatórios:





Ao terminar de preencher as informações, é necessário confirmar se já participou de algum outro programa antes:





Por fim, vai abrir uma nova tela com os dados cadastrados para conferir.

Passo 6

Em seguida, é necessário confirmar a elegibilidade - se o solicitante é cidadão dos Estados Unidos. No caso dos brasileiros, é só encontrar “Brazil” nas opções e indicar que não é residente nem dos EUA, México ou Canadá:





Abaixo, informe novamente o plano escolhido: o Global Entry!





Passo 7

Para continuar, é necessário uma confirmação de que não há nenhuma irregularidade como:

Você fornece informações falsas ou incompletas no aplicativo

Você foi condenado por qualquer ofensa criminal ou tem acusações criminais pendentes para incluir mandados pendentes (incluindo dirigir sob influência)

Você foi encontrado em violação de regulamentos ou leis de alfândega, imigração ou agricultura em qualquer país

Você está sujeito a uma investigação por qualquer agência de aplicação da lei federal, estadual ou local

Você é inadmissível nos Estados Unidos sob o regulamento de imigração

Você tem isenções de inadmissibilidade ou documentação de liberdade condicional

Você não pode satisfazer o CBP de seu status de baixo risco ou não pode atender a outros requisitos do programa

Passo 8

Por fim, é necessário preencher as informações pessoais, cadastrar seus documentos (passaporte) e registrar algum veículo no país. Nesta etapa, também é preciso informar, desde 2017, todos seus endereços e empregos (se foi mais de um, cadastrar todos). Informar também seu histórico de viagens, considerando trajetos para os Estados Unidos, México e Canadá desde fevereiro de 2017.





Passo 9

Antes de finalizar, é preciso responder a um rápido questionário. São perguntas sobre se o solicitante já cometeu algum crime em algum país ou foi pego violando leis de imigração:





Por fim, confira todos seus dados preenchidos.

Após a inscrição

Depois de enviar sua inscrição, é necessário pagar a taxa da US$ 100. No caso do acordo brasileiro, as inscrições no programa são analisadas pela Receita Federal e pela Polícia Federal, antes de serem avaliadas pelo CBP, ao qual cabe a decisão sobre quem pode receber tratamento diferenciado no controle migratório.

Caso aprovada, o sistema do site vai pedir para agendar a entrevista, que será presencial com um funcionário da imigração dos Estados Unidos. A entrevista é individual e pelo site do Global Entry é possível escolher o melhor endereço para o solicitante. Para esta última etapa, a pessoa deve ter em mãos: um passaporte válido e um documento de identificação, como carteira de motorista.

"Vai tornar tudo mais rápido"

Maria Carolina Andrade, de 42 anos, costuma viajar para os Estados Unidos com frequência - seja profissionalmente ou a passeio. "Eu amos esse país, sempre esteve presente na minha vida tanto para atender algumas empresas (de forma remota) ou passear. Desde 2016, a frequência era de uma vez ao ano, e depois, com a participação em congressos, passei a ir mais vezes ao ano", conta.

Maria Carolina Andrade, 42 anos, frequentemente viaja aos Estados Unidos e diz que o "Global Entry" vai facilitar sua vida (foto: Arquivo pessoal) Ela explica que esse programa vai facilitar sua vida na viagem. "Achei ótimo! Vai tornar tudo mais rápido. Passar pela imigração, por mais que esteja tudo absolutamente correto e de acordo com as leis, é algo que sempre gera um certo frio na barriga. Até porque o visto é apenas uma provável chance de você ingressar no país e não uma garantia. Então, sempre dava aquele medo", diz.

A jornalista agradeceu por nunca ter passado por nenhum problema mais grave, mas já aconteceram alguns 'perrengues'. "Único sufoco que eu passei foi em 2019, no aeroporto de Miami, quando fiquei empacada naqueles tótens. Eu e a minha irmã não conseguíamos passar de forma alguma", relembra.

Maria está fazendo a inscrição no Global Entry no site e conta que, até o momento, não teve nenhuma dificuldade com o processo. Ela planeja voltar aos Estados Unidos ainda este ano. "Difícil apontar uma data, porque com a pandemia de COVID-19 todos os eventos foram remarcados, então estou aguardando passar essa fase. Mas neste ano com certeza vamos dar um pulinho na terra do Tio Sam", afirma. Agora, ela espera ver como o programa vai funcionar na prática.