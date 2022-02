Sete soldados indianos morrem em avalanche no Himalaia

Os socorristas do exército encontraram nesta terça-feira (8) os corpos de sete soldados, sepultados sob uma avalanche enquanto patrulhavam uma região remota na fronteira com a China.



A avalanche aconteceu no domingo em uma área do Himalaia a 4.400 metros de altitude que vivenciou fortes nevascas nos dias anteriores.



Os sete soldados pertenciam às tropas enviados no estado de Arunachal Pradesh (nordeste da Índia).



Seus corpos foram encontrados depois de dois dias de busca em condições meteorológicas adversas e levados a um centro médico militar próximo.



"Infelizmente, apesar de todos os esforços realizados, confirmou a morte dos sete soldados (desaparecidos)", disse em um comunicado um porta-voz do exército indiano, o coronel Harsh Wardhan Pande.



Índia e China disputam há tempo sua longa fronteira e protagonizaram uma guerra relâmpago em 1962 em Arunachal Pradesh.



A China venceu a Índia e Pequim reivindica boa parte do território deste estado indiano que considera parte de Tibete meridional.