Os Estados Unidos e a Alemanha "agem em uníssono" contra as "agressões" da Rússia na Europa, disse o presidente dos EUA, Joe Biden, nesta segunda-feira(7), ao receber o chanceler alemão Olaf Scholz pela primeira vez na Casa Branca.



A Alemanha é "um dos aliados mais próximos" dos Estados Unidos, disse Biden junto com o chefe do governo alemão, que algumas vozes em Washington consideram muito complacente com o risco de um ataque russo à Ucrânia.