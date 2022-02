Navio petroleiro incendiado na Nigéria deixa 7 desaparecidos e três sobreviventes

Três membros da tripulação de um navio petroleiro que pegou fogo e afundou na semana passada na costa da Nigéria foram encontrados com vida, enquanto outros sete continuam desaparecidos, informou a empresa proprietária do navio.



Na quarta-feira, uma explosão cuja origem ainda não foi determinada provocou um incêndio - controlado um dia depois - no navio FPSO "Trinity Spirit", uma instalação petroleira flutuante que estava ancorada na costa do estado de Delta.



As FPSO são estruturas flutuantes usadas para a produção e armazenamento de petróleo ou gás natural extraído no mar pelas plataformas.



No momento do incidente, dez membros da tripulação estavam a bordo.



"Três deles foram encontrados com vida", disse no domingo à noite Ikemefuna Okafor, gerente-geral da empresa de prospecção e produção Shebah (Sepcol), proprietária do navio.



Acrescentou que "um corpo foi recuperado perto" do navio, mas não informou se corresponde a um dos tripulantes desaparecidos, já que "sua identidade ainda não foi estabelecida".



"Nossos esforços conjuntos (...) estão direcionados à localização, segurança e proteção dos sete tripulantes ainda desaparecidos, assim como limpar para limitar os danos ambientais e estabelecer a causa da explosão", acrescentou.



De acordo com a Sepcol, o "Trinity Spirit" podia processar 22.000 barris diários e armazenar dois milhões.



Ainda não se sabe a quantidade de barris armazenados no navio no momento da explosão, mas este acidente faz temer um grande vazamento de petróleo.