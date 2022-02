A eleição do presidente do Iraque no Parlamento, prevista para esta segunda-feira (7), foi adiada de forma indefinida, por não apresentar os dois terços de deputados necessários para realizá-la, informou um responsável parlamentar e vários jornalistas da AFP.



Após uma série de boicotes por parte dos principais partidos, apenas 58 deputados dos 329 estavam presentes, informou o serviço de imprensa do hemiciclo.



Portanto, "não haverá a votação para eleger o presidente", confirmou um funcionário em anonimato à AFP.



"Hoje não haverá eleições", confirmou também o deputado Michaan al-Jibouri, um dos poucos parlamentares presentes na sala principal do Parlamento nesta segunda-feira.



Ainda não há uma nova data para o novo dia de eleição.