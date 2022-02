Elizabeth II diz que Camilla deveria se tornar rainha consorte

A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, expressou em mensagem à nação neste sábado seu desejo de que Camilla, mulher de Charles, príncipe herdeiro, torne-se rainha consorte.



"É meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte, enquanto continua seu próprio serviço leal", disse a monarca britânica, 95, na véspera da celebração dos 70 anos de seu reinado.



Em declaração por escrito, a rainha acrescentou que, quando Charles se tornar rei, ela sabe que o povo britânico dará a ele e à Camilla "o mesmo apoio que deu a mim".



Até agora, supunha-se que a segunda mulher do príncipe Charles, 73, seria apenas princesa consorte. A declaração mostra que a rainha planeja o que acontecerá após a sua morte, e que ela tem em alta conta Camilla, 74, que se casou com Charles em 2005.



Camilla foi amante do príncipe Charles durante seu casamento com a princesa Diana, e não era querida pelo público. Mas a duquesa da Cornualha viu seu índice de aprovação crescer graças a seus numerosos compromissos junto à família real.



Em dezembro, Elizabeth II nomeou Camilla membro da antiga Ordem da Jarreteira, a única mulher de seus filhos a receber a honraria, marcando o crescente protagonismo da mesma na monarquia.