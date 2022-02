O menino marroquino Rayan, que caiu no fundo de um poço há cinco dias, está morto, anunciou neste sábado o gabinete real do Marrocos.



"Após o acidente trágico que custou a vida do menino Rayan Oram, Sua Majestade, o rei Mohamed VI, contactou os pais da criança", diz o comunicado diulgado.