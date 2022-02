Astro do podcast americano se desculpa por usar linguagem racista

O renomado podcaster norte-americano Joe Rogan pediu desculpas neste sábado (5) por ter usado linguagem racista, e admitiu que o Spotify, principal distribuidor de seu programa, havia removido alguns dos episódios mais ofensivos.



"Minhas mais sinceras e humildes desculpas", diz Rogan em uma publicação de quase seis minutos no Instagram, observando que foi "a coisa mais lamentável e vergonhosa que tive que expressar publicamente".



O podcaster, 54, reconheceu que o Spotify tirou do ar um episódio de seu podcast no qual ele mencionou um filme ambientado em um bairro negro dizendo que "era como se estivéssemos no 'Planeta dos Macacos'".



O jornal "New York Times" informou hoje que até 70 episódios do podcast "The Joe Rogan Experience" haviam sido removidos do Spotify. A plataforma não respondeu ao pedido de comentário feito pela AFP.



Rogan reconheceu que seu uso da palavra "nigger" (um termo ofensivo para se referir a uma pessoa negra) por 12 anos "é horrível". "Inclusive para mim", disse.



As ações do Spotify tiveram uma queda acentuada na bolsa na última quinta-feira, em meio à controvérsia envolvendo o programa de Rogan, que tem 11 milhões de ouvintes.