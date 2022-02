Ciclone atinge costa de Madagascar, que teme 'danos generalizados'

O ciclone Batsirai atingiu neste sábado a costa leste de Madagascar, com rajadas de vento de 235 e tempestades, que geraram o temor de "danos generalizados", alertou o serviço meteorológico da grande ilha do Oceano Índico.



O ciclone atingiu o distrito de Mananjary, a mais de 530 km da capital, Antananarivo. "Confirmo que o Batsirai atingiu Mananjary por volta das 20h locais", disse à AFP o meteorologista Lovandrainy Ratovoharisoa.



O Batsirai tocou a terra "14 km ao norte da cidade de Mananjary, como um ciclone tropical intenso, com ventos de 165 e rajadas de 235 confirmou à AFP Faly Aritiana Fabien, funcionário do escritório nacional de gestão de riscos e desastres.



Os habitantes se prepararam para enfrentar a tempestade com os recursos que possuem na ilha, já afetada pela tempestade tropical Ana em janeiro e varrida desde sexta-feira por ventos e chuvas contínuos.



Ana, que também afetou Malawi, Moçambique e Zimbábue, causou uma centena de mortes (56 delas em Madagascar) e dezenas de milhares de afetados.



Os habitantes da cidade costeira de Vatomandry afirmam estar acostumados aos ciclones, onde rajadas de ventos de mais de 50 acompanhadas de ventos intermitentes, atingem o local desde sábado pela manhã.



A ONU disse que elevou seu nível de alerta e deixou pronto um avião de resgate e ajuda humanitária.



Espera-se que o impacto de Batsirai em Madagascar seja "considerável", afirmou na sexta-feira à imprensa em Genebra Jens Laerke, porta-voz da OCHA, a agência humanitária da ONU.



Ao menos 131.000 pessoas foram afetadas por Ana em todo Madagascar em janeiro. Ao menos 58 pessoas morreram, em sua maioria na capital Antananarivo. A tempestade também atingiu Malawi, Moçambique e Zimbábue, onde deixou dezenas de mortes.



