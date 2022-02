Elizabeth II faz rara aparição pública antes de seus 70 anos de reinado

Elizabeth II fez uma recepção neste sábado (5) em sua residência de Sandringham, antes de celebrar no domingo seus 70 anos de reinado em uma cerimônia íntima, uma das raras aparições da rainha desde sua breve hospitalização em outubro.



"Sua Majestade a Rainha deu uma recepção para os membros da comunidade local e grupos de voluntários em Sandringham House na véspera do dia de sua ascensão ao trono, o 70º aniversário do reinado de Sua Majestade", anunciou o Palácio de Buckingham em um comunicado.



"Em 6 de fevereiro, a Rainha será a primeira monarca britânica a celebrar um jubileu de platina", acrescentou.



Nas fotos, sorrindo, vestida com roupas azul claro e um colar de pérolas, a rainha cortou um bolo preparado para a ocasião por um morador local, que levava o emblema do jubileu de platina.



Entre os convidados estava a ex-cozinheira Angela Wood, que contribuiu para a criação do "Coronation chicken" ou "Frango Rainha Elizabeth", agora um clássico da gastronomia britânica, frango frio envolvido por um molho de curry cremoso que foi servido no banquete da coroação de Elizabeth II em 1953.