Hong Kong tem novo recorde de novos casos de covid-19

As autoridades de Hong Kong anunciaram neste sábado (5) um número recorde de novos casos de coronavírus, apressando para aumentar a capacidade de análise de detecção do vírus e alertando que poderia ser necessário um endurecimento das medidas sanitárias.



Assim como a China continental e grande parte da Ásia oriental, Hong Kong seguiu durante muito tempo uma estratégia de combate ao vírus mediante o rastreamento de contatos, confinamentos seletivos e longas quarentenas.



Enquanto grande parte do mundo optou por se abrir e conviver com a covid-19, a cidade se manteve firme e a líder de Hong Kong, Carrie Lam, insiste que continua comprometida com a estratégia "zero covid", mesmo quando as infecções aumentam.



Neste sábado, a cidade registrou 351 casos confirmados, o maior número diário desde o início da pandemia, com 161 casos não localizáveis ou pendentes de investigação.



"Com base no atual ritmo de crescimento dos casos, estimamos que as instalações (de isolamento médico) logo serão incapazes de colocar em quarentena todos os pacientes", declarou à imprensa a chefe de Saúde, Sophia Chan.



Chan pediu aos habitantes de Hong Kong para ficar em casa para frear a propagação do vírus, mas destacou que as análises das águas residuais teriam revelado que o vírus já estava em grande parte da cidade.



As autoridades de saúde também anunciaram que flexibilizariam as normas que fizeram com que milhares de contatos próximos de pessoas infectadas fossem detidas em um centro do governo, sugerindo que poderiam estar em quarentena em suas casas, dependendo do seu nível de risco.



Hong Kong registrou mais de 15.000 casos confirmados de coronavírus e 213 mortes.