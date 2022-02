Bloco de Sadr boicotará a eleição presidencial no Iraque

Os deputados de um movimento do líder xiita Moqtada Sadr, a primeira força no Parlamento iraquiano, boicotarão a sessão para eleger o presidente da República, anunciou um responsável do partido neste sábado (5).



Todos os membros da corrente sadrista "não devem participar da sessão parlamentar de segunda-feira dedicada à eleição do presidente", anunciou em entrevista coletiva seu chefe parlamentar Hasan Al Izari.



Depois das eleições legislativas de outubro de 2021, a corrente sadrista é a primeira força no Parlamento, com 73 deputados de 329.



No entanto, sua ausência não provoca falta de quorum e portanto a sessão de segunda-feira não será cancelada.



Os deputados iraquianos foram convocados a eleger o presidente da República selecionando 25 candidatos.



Dois deles, ambos curdos, aparecem como favoritos: o ex-ministro Hoshyar Zebari e o atual titular, Barham Saleh. Por tradição, o posto corresponde a um curdo.



Moqtada Sadr sempre pediu um governo de "maioria nacional", formado pelos partidos que obtiveram os melhores resultados nas eleições.