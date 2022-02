Presidente turco Erdogan anuncia que deu positivo para covid-19

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse neste sábado (5) que deu positivo para covid-19, sem sintomas graves no momento.



"Após apresentar sintomas leves, minha esposa e eu demos positivo de covid-19. Temos por sorte uma infeção leve, que soubemos se trata da ômicron", disse o presidente de 67 anos em um tuíte.



"Continuamos trabalhando. Seguiremos com nossas tarefas em casa", acrescentou Erdogan.



"Se Deus quiser recuperaremos essa infecção juntos com Tayyip", indicou a esposa de Erdogan, Emine, de 66 anos, em sua conta oficial do Twitter.



O presidente turco recebeu sua terceira dose da vacina em junho passado.



A Turquia registrou cerca de 12 milhões de casos de covid-19 e cerca de 90.000 mortes desde o início da pandemia.