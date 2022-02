Presidente do Peru decide 'recompor' gabinete após acusações contra novo primeiro-ministro

O presidente do Peru, o esquerdista Pedro Castillo, anunciou nesta sexta-feira (4) que decidiu "recompor" seu gabinete ministerial, o que implica a saída do repudiado novo primeiro-ministro, Héctor Valer Pinto, que prestou juramento há apenas três dias.



"Tomei a decisão de recompor o gabinete ministerial", declarou Castillo em breve mensagem ao país na televisão, sem mencionar Valer, que vinha sendo questionado pela oposição -e até por alguns ministros- após a revelação de que foi denunciado por suposta violência doméstica em 2016.



O próximo gabinete nomeado pelo presidente será o quarto em seus seis meses de mandato.



Horas antes, a presidente do Congresso, a opositora María del Carmen Alva, pediu a Valer que renunciasse ao cargo. Além disso, três ministros de Castillo também o questionaram, incluindo o novo chanceler, César Landa, que escreveu em sua conta no Twitter que "o exercício público exige funcionários livres dessas denúncias".



Advogado e parlamentar de 62 anos, Valer se viu no olho do furacão depois que vários meios de comunicação de Lima publicaram na quinta-feira que sua esposa e filha universitária o denunciaram em 2016 por suposta violência familiar.



O político reagiu negando ser um "abusador", frisando que nunca foi condenado por violência familiar e afirmou que continuaria à frente do Conselho de Ministros, a menos que o Congresso lhe negasse o voto de confiança, vital para que o gabinete mantivesse força política.



Após a onda de repúdio, parece impensável que o Congresso - dominado pela oposição - dê o voto de confiança ao gabinete chefiado por Valer.



