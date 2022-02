Apreendidos 680 quilos de cocaína em lancha rápida nas Antilhas francesas

Uma lancha rápida com 680 quilos de cocaína foi interceptada no Caribe, anunciou nesta sexta-feira (4) o exército francês nas Antilhas, destacando que os dois dominicanos e dois venezuelanos que estavam a bordo foram detidos.



Durante a operação, que ocorreu em 29 de janeiro, uma fragata de vigilância da Marinha francesa capturou a embarcação com motor de popa e deteve os quatro supostos traficantes, que tentaram fugir enquanto lançavam a droga ao mar.



No total, foram recuperados 19 fardos de cocaína, com um valor de revenda estimado em 47 milhões de euros (53,3 milhões de dólares).



Os quatro indivíduos foram entregues ao serviço antidrogas da ilha francesa de Martinica e serão julgados em 12 de maio.



Nos últimos meses, foram realizadas importantes apreensões no território e em frente à costa de Martinica.



Em meados de janeiro, a alfândega francesa descobriu uma tonelada de cocaína em dois veleiros e em dezembro a polícia fez uma apreensão recorde de 1,4 tonelada do entorpecente.



A região do Caribe, próxima dos três principais produtores de cocaína (Peru, Colômbia e Bolívia) é um importante centro de tráfico desta droga, que circula pelas ilhas para depois chegar aos países europeus.