El Salvador apreende 300 quilos de cocaína no Oceano Pacífico

El Salvador apreendeu 300 quilos de cocaína que eram transportados em uma lancha na costa do Oceano Pacífico, no departamento de Usulutan, informou o presidente Nayib Bukele na sexta-feira (4).



O carregamento foi confiscado por agentes da Polícia Nacional Civil na noite de quinta-feira, a três milhas náuticas da praia de El Espino, disse o presidente no Twitter.



A droga está "avaliada em 7,5 milhões de dólares", afirmou Bukele, que não deu mais detalhes sobre a operação.



Dois salvadorenhos foram presos com a cocaína e "serão processados pelo crime de tráfico de drogas", disse a polícia.



Segundo a corporação, em 2021, El Salvador registrou a apreensão de 11,7 toneladas de drogas, sobretudo cocaína.