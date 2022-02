Banco Central do Chile terá primeira presidente

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, nomeou nesta quinta-feira a economista Rosanna Costa para presidir o Banco Central do país, informou o governo em nota oficial.



Primeira chilena a ocupar o cargo, Rosanna, 64, assumirá o lugar de Mario Marcel, que será ministro da Fazenda do governo comandado por Gabriel Boric a partir de 11 de março.



"Rosanna Costa torna-se, assim, a primeira mulher a presidir o Banco Central. É engenheira comercial com especialização em economia pela Universidade Católica do Chile", informou o Executivo.



Rosanna fazia parte do Conselho do Banco Central desde janeiro de 2017, sob a presidência de Marcel, amplamente reconhecido por sua gestão da entidade nacional e internacionalmente.



De ideologia conservadora, embora politicamente independente, Rosanna atuou como vice-diretora do Instituto Liberdade e Desenvolvimento, fórum de debate e reflexão sobre políticas econômicas neoliberais. No primeiro governo Piñera (2010-2014), ocupou o cargo de diretora de Orçamentos no Ministério da Fazenda.



A nomeação acontece "em reconhecimento da sua experiência, trajetória, e contribuição para a política monetária, controle da inflação e desenvolvimento econômico do país", ressaltou a presidência chilena.



O gabinete do futuro presidente Boric, de esquerda, conta, entre seus 24 funcionários, com 14 mulheres, que irão comandar as pastas de Relações Exteriores, Interior e Segurança, Meio Ambiente, Justiça e Trabalho, entre outras.