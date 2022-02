Destino de menino preso em poço mantém Marrocos em suspense

O destino de um menino de cinco anos preso em um poço há mais de 48 horas provocava apreensão no Marrocos nesta quinta-feira (3), enquanto os socorristas tentam salvá-lo cavando um terreno adjacente.



As operações de resgate se intensificaram à noite em volta do poço, constatou a AFP.



Uma equipe de topógrafos foi mobilizada e escavadoras continuavam retirando terra e já alcançaram uma profundidade de mais de 24 metros, informaram autoridades locais à AFP.



Rayan caiu acidentalmente na noite de terça-feira no poço seco de 32 metros de profundidade, estreito e de difícil acesso, cavado perto de sua casa em uma vila nos arredores da cidade de Bab Berred, no norte do Marrocos, reportou a imprensa local.



"Em um momento de desatenção, o menino caiu no poço que estava sendo cavado. Não consegui fechar os olhos a noite toda", disse o pai de Rayan ao site de informações local Le360.



De acordo com a agência de notícias MAP, os socorristas conseguiram fornecer ao menino "água e oxigênio por meio de tubos".



"O salvamento da criança se aproxima (...) Nossos corações estão com a família e rezamos a Deus para que volte a se reencontrar com seus familiares o mais rapidamente possível", declarou o porta-voz do Executivo, Mustapha Baitas, após um conselho de governo.



As equipes de resgate, mobilizadas há mais de 48 horas, não puderam entrar diretamente no poço porque "seu diâmetro é inferior a 45 centímetros", disse Abdelhabi Temrani, chefe de operações, à televisão pública Al Oula.



Socorristas também pensam em "ampliar o diâmetro do poço, mas isso não será possível devido ao tipo de terra, que poderia provocar um desmoronamento", explicou o porta-voz do governo.



Por isso, optou-se por escavar ao redor do poço.



A situação do menino gerou profunda comoção no país e motivou manifestações de solidariedade nas redes sociais.



A hashtag #salvedarayan (em árabe) aparecia entre os 'trending topics' do Twitter na tarde desta quinta-feira.



O jogador de futebol marroquino do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, compartilhou no Instagram uma ilustração junto com emoticons de um coração partido e duas mãos unidas, em sinal de oração. E o jogador argelino Riyad Mahrez, do Manchester City, compartilhou no Facebook uma foto de Rayan com a hashtag #StayStrong (mantenha-se forte).