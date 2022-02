Correio britânico investiga funcionários que comeram brownies com cannabis de pacote abandonado

O serviço postal britânico anunciou, nesta quinta-feira (3), a abertura de uma investigação, depois do aparecimento de um vídeo que mostram alguns de seus funcionários sob efeito de drogas.



Os envolvidos comeram brownies que continham cannabis, encontrados em um pacote não reclamado.



"Hoje todos os carteiros de Clapham [sul de Londres] comeram acidentalmente brownies de haxixe e tive que pegá-los um a um, porque eles estavam drogados", dizia o vídeo, agora excluído.



O vídeo mostrava um carteiro que tentava empurrar seu carro, enquanto um de seus colegas de trabalho gritava "Você está muito chapado!". Todos tinham comido brownies de um pacote com o rótulo "Comestíveis de Pablo Chocobar".



Depois, o mesmo carteiro aparece sentado no chão, e um colega diz: "Ele comeu dois".



"Peguei quatro", responde o homem sentado.



O Correio britânico (Royal Mail) disse que leva o assunto "muito a sério" e que espera o melhor comportamento de seus agentes "em todos os momentos".



"Iniciamos uma investigação que determinará se é preciso tomar alguma ação, inclusive disciplinar", disse um porta-voz do órgão, por e-mail, à AFP.



O Royal Mail informou ainda que está "lembrando todo seu pessoal de entrega os procedimentos corretos para os itens sem endereço de entrega, ou de devolução".



Aparentemente, os brownies eram de um pacote que está há um mês na agência.



