Asean exclui junta birmanesa da próxima reunião

A Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) excluiu a junta birmanesa de uma próxima reunião do grupo, denunciando a falta de avanços do regime em sua tentativa de restabelecer o diálogo no país, mergulhado no caos desde o golpe de Estado.



A aplicação de um plano de cinco pontos, adotado pela organização em abril, "avançou pouco", disse nesta quinta-feira (3) Chum Sounry, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Camboja, que ocupa a Presidência rotativa da Asean.



"Por isso, os Estados-membros não chegaram a um consenso para convidar o chanceler birmanês para sua próxima reunião", em 16 e 17 de fevereiro.



Em vez disso, decidiu-se "convidar um representante birmanês não político".



Este é o segundo revés diplomático para os generais birmaneses por parte da organização, frequentemente criticada por sua inação.



O bloco, que agrupa dez países do Sudeste Asiático, já havia decidido no ano passado excluir o líder da junta militar, Min Aung Hlaing, de uma cúpula.



O exército birmanês derrubou Aung San Suu Kyi em 1º de fevereiro de 2021 e, desde então, lançou uma sangrenta repressão contra seus opositores.



Mais de 1.500 civis foram assassinados, e cerca de 9.000 estão detidos pelo regime, segundo um observatório local que denuncia casos de estupro, tortura e execuções extrajudiciais.