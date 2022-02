Nova Zelândia planeja reabrir fronteiras para estrangeiros a partir de outubro

A Nova Zelândia planeja reabrir totalmente suas fronteiras a partir de outubro deste ano, de acordo com um plano anunciado nesta quinta-feira (3) pela primeira-ministra, Jacinta Ardern, para aliviar cautelosamente as restrições de entrada impostas pela pandemia.



"Famílias e amigos precisam se reencontrar, nossos negócios precisam de talento para crescer, exportadores precisam viajar para estabelecer novas conexões", declarou Ardern ao apresentar seu plano de reabertura em cinco fases.



De acordo com este programa, os neozelandeses na Austrália poderão retornar a partir de 27 de fevereiro sem quarentena em um hotel, mas tendo que se isolar em casa por 10 dias. Duas semanas depois, todos os seus cidadãos no exterior poderão entrar no país.



A quarentena será progressivamente levantada para imigrantes qualificados, estudantes internacionais, australianos e, finalmente, em outubro, para todos os estrangeiros vacinados.



Até agora, a Nova Zelândia permitia entradas aos poucos, com apenas 800 leitos disponíveis por mês para quarentenas obrigatórias em hotéis, e que geralmente estão em alta demanda.



Nesta período de pandemia, surgiram muitas histórias de neozelandeses expatriados que não puderam retornar para funerais de parentes ou dar à luz em seu país.