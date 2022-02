Conselho de Segurança da ONU pede fim 'imediato' da violência em Mianmar

O Conselho de Segurança da ONU pediu nesta quarta-feira (2) a "cessação imediata de todas as formas de violência" em Mianmar e expressou esperança de que um enviado especial possa viajar ao país para mediar a crise.



A Associação das Nações do Sudeste Asiático quer enviar seu representante, o ministro das Relações Exteriores do Camboja, a Mianmar, onde o golpe do ano passado provocou protestos em massa e uma repressão mortal à dissidência.



Em um comunicado, o Conselho de Segurança das Nações Unidas disse esperar que o ministro visite Mianmar "na primeira oportunidade para se reunir com todas as partes envolvidas e realizar mediação para facilitar o processo de diálogo, bem como a prestação de assistência humanitária".



Mais de 1.500 pessoas foram mortas pelas forças de segurança e mais de 11.000 foram presas desde o golpe, de acordo com um grupo de monitoramento local.