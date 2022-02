Ponte histórica em Roterdã será desmontada para permitir passagem de iate de Bezos

A prefeitura de Roterdã informou nesta quarta-feira (2) que uma ponte histórica na cidade portuária holandesa será temporariamente desmantelada para permitir a passagem do gigantesco iate construído para o fundador da Amazon, Jeff Bezos, segundo a imprensa local.



A ponte histórica, que data de 1878 e que teve que ser reparada após ser bombardeada em 1940 durante a Segunda Guerra Mundial, é muito baixa para permitir a passagem do barco do bilionário americano, um iate de luxo avaliado em 486 milhões de dólares, segundo as mesmas fontes.



O estaleiro pediu à prefeitura que desmontasse temporariamente a parte central da referida ponte para que a embarcação pudesse passar.



"É a única passagem para o mar", disse à AFP uma porta-voz da prefeitura, acrescentando que o custo desta operação será coberto pelo estaleiro.



O iate do magnata está sendo construído em Alblasserdam, perto de Roterdã, e terá que passar sob a ponte Koningshavenbrug no próximo verão.



O município concordou em desmontar a ponte, apesar de ter prometido, após uma grande reforma em 2017, que a estrutura conhecida como 'De Hef' nunca mais seria tocada.



A prefeitura indicou que considerou a importância econômica e os empregos gerados pela construção deste iate, garantindo que a ponte recuperará sua aparência atual.



