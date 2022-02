Museu de NFTs é inaugurado nos EUA

Um museu dedicado aos NFTs ("token não-fungíveis"), as peças digitais que vêm causando furor no mercado de arte, abriu suas portas no estado americano de Washington.



O Museu de NFT de Seattle exibe obras de arte originais, assim como explicações da tecnologia usada para dar vida aos token não-fungíveis, buscando ajudar os visitantes a entender este novo universo.



"O ponto de ter um espaço físico é facilitar a compreensão de todos", explicou o cofundador do museu Peter Hamilton, em entrevista à AFP.



"Não importa quanto você sabe, ou não, sobre arte digital, ou sobre os NFTs, porque você pode percorrer o museu e ver as peças de arte em um formato maior, de uma forma mais parecida com as exposições de um museu", acrescentou.



As NFTs são peças virtuais únicas, cujo proprietário obtém a titularidade da obra, apesar de não ser algo tangível.



Seu conteúdo pode ser copiado, mas o NFT é "o original", da mesma forma que existem no mundo inúmeras cópias da "Mona Lisa", de Leonardo da Vinci. Já a pintura original pode ser encontrada apenas no Museu do Louvre.



Nos últimos meses, investidores e ricos colecionadores mergulharam de cabeça nesta mania digital, que funciona com a mesma tecnologia blockchain que sustenta as moedas digitais.



Em leilões recentes, os NFTs arrecadaram milhões, incluindo os US$ 69,3 milhões oferecidos por uma obra digital do artista Beeple, em um evento da Christie's.



Como acontece com todas as novas tecnologias, há quem questione essas peças. Alguns inclusive descartam o gênero, dizendo ser apenas uma moda.



Os visitantes do museu afirmam, no entanto, que veem essas peças como algo real.



"É como um fenômeno global, estamos vendo ele nascer", disse uma mulher que visitava o museu.



Ver essa evolução é parte da diversão, afirma o cofundador do museu.



"É difícil dizer para onde vamos com essa tecnologia, isso é apenas o começo", comentou Peter Hamilton.



"Quem disser que é especialista em NFT, está mentindo, porque estamos todos aprendendo. É uma experiência nova, estamos todos vivendo esse começo", acrescentou.