Turquia bombardeia bases rebeldes curdas no norte do Iraque e da Síria

A Força Aérea da Turquia realizou na terça-feira (1º) bombardeios no norte do Iraque contra bases rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em idioma curdo), provocando "perdas humanas", informaram as autoridades da Região Autônoma do Curdistão iraquiano.



"Aviões de combate turcos atacaram posições dos combatentes do PKK", uma guerrilha curda que opera em partes da Turquia e do Iraque, nas regiões iraquianas de Majmur e Sinjar, detalha o comunicado dos serviços antiterroristas do Curdistão, sem informar o balanço de mortos ou feridos.



"O bombardeio causou perdas humanas e materiais", diz a nota.



O ministério turco da Defesa confirmou nesta quarta-feira bombardeios nas "regiões de Derik de Sinjar e do (monte) Karacak no norte do Iraque e da Síria, utilizadas como retaguarda por terroristas" do PKK e das Unidades de Proteção Popular (YPG), milícia curda considerada uma emanação "terrorista" do PKK por Ancara.



"Refúgios, bunkers, cavernas, túneis, depósitos de munições e supostos quartéis-generais e campos de treinamento suspeitos estavam entre os alvos", acrescentou o comunicado.



O PKK, grupo classificado como "terrorista" pela Turquia e seus aliados ocidentais, tem bases de retaguarda e campos de treinamento na região de Sinjar, assim como em áreas montanhosas do Curdistão iraquiano, fronteiriço com a Turquia.



Ancara, que instalou dezenas de bases militares nos últimos 25 anos no Curdistão iraquiano, lançou no segundo semestre de 2021 uma nova campanha militar contra o PKK, com bombardeios aéreos recorrentes e operações terrestres esporádicas.



"Segundo as informações que recebemos, a aviação militar turca bombardeou seis posições do PKK nas montanhas de Karjokh", afirmaram em seu comunicado os serviços antiterroristas do Curdistão.



A nota também menciona "ataques" contra "outras duas posições nas montanhas de Sinjar e na região adjacente na Síria", e ataques na zona de Shila, no Iraque, perto da fronteira com a Síria.