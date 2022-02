Após denúncia de plágio, premier de Luxemburgo renuncia a diploma universitário

O primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, anunciou nesta terça-feira (1) que renunciou a um título de pós-graduação obtido na Universidade de Nancy, na França, em 1999, após ser acusado de plágio.



Bettel explicou que tomou a decisão para "evitar qualquer dúvida sobre os méritos" do Programa de Estudos Aprofundados (DEA) e "evitar a perda de confiança no trabalho da academia".



"Lamento esta decisão e peço à Universidade que aceite minhas desculpas e minha decisão", disse em nota o político liberal que lidera o Grão-Ducado desde 2013.



Uma investigação jornalística do portal reporter.lu denunciou em outubro que mais de "três quartos" da monografia apresentada em 1999 por Bettel sobre a reforma do sistema eleitoral do Parlamento Europeu continham citações não atribuídas.



Na segunda-feira, Bettel foi informado pela Universidade de Nancy que ele tinha que retomar sua tese e suplementar o trabalho para manter seu diploma, disseram as duas partes.



Em um comunicado, a Universidade explicou que, após uma investigação, o aluno foi solicitado a "retomar seus arquivos do DEA o mais rápido possível para incluir todas as referências ausentes e adaptá-la às práticas atuais de citação".



Após as acusações que surgiram no ano passado, o dirigente desculpou-se referindo-se a erros juvenis e disse que tinha escrito esta obra "há mais de 20 anos", sem consciência do erro que cometeu.