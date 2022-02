Catalunha permitirá retorno à vida noturna em 11 de fevereiro

Bares e boates vão reabrir na Catalunha em 11 de fevereiro, após quase dois meses fechados pela sexta onda do coronavírus, anunciou nesta terça-feira(1) em nota o governo da região nordeste da Espanha.



O governo anunciou que a vida noturna voltará "sem restrições de capacidade ou limitações de tempo".



A região implementou algumas das medidas mais rígidas da Espanha para combater o aumento de casos ligados à variante ômicron, decretando, a partir de 23 de dezembro, toque de recolher das 01h00 às 06h00, suspensão de atividades noturnas e limites de capacidade nos restaurantes (50%) e em espaços desportivos e culturais (70%).



O Executivo regional também anunciou sua intenção de encerrar, antes do final do mês, as quarentenas nas escolas em caso de contato para "qualquer menino ou menina que não apresente sintomas".



A Catalunha somou nos quase dois anos de pandemia cerca de 16.300 mortes por covid, 17,5%, das 93.225 da Espanha, superada apenas por Madri (16.568).