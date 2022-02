UE apresenta amanhã plano sobre selo verde para investimento em energia

A Comissão Europeia apresentará, na quarta-feira (2), seu plano sobre um selo verde para fontes energéticas que contribuem para enfrentar a mudança climática, incluindo nele centrais nucleares e a gás - anunciou um porta-voz da instituição nesta terça (1º).



O documento estabelece parâmetros sobre investimentos considerados "sustentáveis" na produção de energia elétrica. O objetivo é orientar a injeção de capital para atividades que ajudem a reduzir a emissão de gases de efeito estufa.



No último minuto de 31 de dezembro, a Comissão enviou uma proposta sobre este tema para os países-membros da União Europeia (UE). As capitais do bloco tinham até 21 de janeiro para avaliar o documento e apresentar seus pontos de vista.



Segundo diferentes fontes, apesar de ter gerado uma dura discussão entre os países do bloco, o projeto não foi modificado de forma essencial.



O porta-voz da Comissão, Eric Mamer, disse que o documento será discutido amanhã pelos comissários europeus e, depois, anunciado formalmente.



O projeto original considera a inclusão da energia nuclear e do gás entre os investimentos verdes em uma categoria "transitória".



A inclusão da energia nuclear e do gás no projeto é defendida por vários países, liderados pela França. Este grupo alega que as fontes renováveis (como solar e eólica) não serão suficientes para cobrir as necessidades de energia do bloco.



A Alemanha lidera, por sua vez, o grupo de países contrários à inclusão da energia nuclear no programa de investimentos "sustentáveis".



Enquanto isso, Áustria, Dinamarca, Suécia e Holanda publicaram uma carta conjunta contra a inclusão do gás, uma fonte de energia fóssil.



Após a publicação da versão final do documento, começará a correr um prazo de quatro meses, prorrogável por mais dois, para que o Parlamento Europeu trate do texto.



Em princípio, o Conselho Europeu (que representa as nações do bloco) também pode bloquear sua autorização plena do programa. Para isso, precisaria reunir o voto de 20 países-membros, um cenário que, no momento, parece impossível de se alcançar.