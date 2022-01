Peru ordena que Repsol paralise carga e descarga de petróleo após vazamento

O governo do Peru ordenou nesta segunda-feira (31) à empresa espanhola Repsol que suspendesse o carregamento e descarregamento de hidrocarbonetos em navios, 16 dias após o derramamento de quase 12 mil barris de petróleo bruto no mar, anunciou o ministro do Meio Ambiente, Rubén Ramírez.



Em coletiva de imprensa, ele especificou que a operadora não poderá retomar essas atividades "até que sejam fornecidas garantias técnicas de que não ocorrerá nenhum outro dano no mar peruano".



O vazamento de 15 de janeiro, descrito como um "desastre ecológico" pelo governo peruano, aconteceu quando o navio-tanque "Mare Doricum", de bandeira italiana, estava descarregando na refinaria La Pampilla em Ventanilla, 30 km ao norte de Lima, de propriedade da Repsol. A empresa atribuiu o evento à erupção vulcânica em Tonga.



A mancha negra de óleo foi arrastada pelas correntes marítimas ao norte a até 140 km da refinaria, segundo o Ministério Público, causando a morte de um número indeterminado de peixes, aves e mamíferos marinhos. Além disso, deixou centenas de pescadores impossibilitados de trabalhar.



Na sexta-feira, a justiça peruana proibiu quatro diretores da petroleira Repsol (um espanhol e três peruanos) de deixar o país por 18 meses e ordenou a "apreensão" da embarcação envolvida, que permanece ancorada a 10 km do porto de Callao.



"A empresa não apresentou ações claras de limpeza nem remediação diante do que já aconteceu", disse o ministro Ramírez. "A Repsol não deu a certeza de que é capaz de enfrentar um novo vazamento", acrescentou.



Centenas de pessoas estão trabalhando arduamente na limpeza de cerca de vinte praias na costa central do Peru após o vazamento. Entre eles estão funcionários contratados pela Repsol, militares e voluntários.



A petrolífera destacou nesta segunda-feira em um comunicado que "usa a mais avançada tecnologia de satélite e ferramentas de inteligência artificial para monitorar o andamento dos trabalhos de limpeza" na costa peruana.