As Forças Armadas japonesas anunciaram nesta segunda-feira que iniciaram uma operação de busca para encontrar um avião de combate que desapareceu dos radares pouco depois da decolagem.



Os rastros da aeronave, um caça-bombardeiro F-15, foram perdidos no Mar do Japão, a apenas 5 km da base aérea de Komatsu, na província de Ishikawa (centro), da qual havia decolado, informou à AFP o porta-voz das forças nipônicas de autodefesa.



O avião de combate pode abrigar até dois tripulantes, afirmou o porta-voz, que no entanto não confirmou quantas pessoas estavam a bordo.